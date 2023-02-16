росія збільшила використання авіації у війні в Україні – британська розвідка

Кількість російських бойових літаків, задіяних у війні проти України, останнім часом не змінилася, проте кількість бойових вильотів збільшилася за останній тиждень.

Повітряно-космічні сили росії продовжують розгортати більшу кількість літаків на підтримку операції в Україні, як вони це робили протягом багатьох місяців.

Про це заявляють у Мінстерстві оборони великої Британії.

На думку аналітиків, російські ставки у війні, ймовірно, збільшилися протягом останнього тижня після кількох тижнів більш спокійної діяльності. Повітряна активність зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року.

Тим не менше російська авіація продовжує значно відставати, оскільки обмежена постійною високою загрозою з боку української ППО та розосередженого базування через загрозу ударів по російських аеродромах. російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, не маючи змоги виконувати свою ключову ударну роль ефективно.

В британській розвідці зазначають, що по всій росії ПКС, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 одиниць екіпажу військових літаків, незважаючи на втрату понад 130 з початку вторгнення.

"Однак малоймовірно що ВКС зараз готується до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою, вони, ймовірно, зазнають невиправданих втрат літаків", - зазначають експерти.

Раніше повідомлялось, що рф втратила близько половини своїх сучасних танків.