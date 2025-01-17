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росія підписала пакт з Іраном про "всеосяжне стратегічне партнерство" – ЗМІ

17 січня 2025, 17:11
росія підписала пакт з Іраном про
Фото: DW
Договір схожий на той, який москва підписала з КНДР.

москва та тегеран планують підписати угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту до рф президента Ірану Масуда Пезешкіана 17 січня 

Про це повідомляє телеканал Sky News

Російський глава Володимир путін уклав із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном "Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство". Його підпис відбувся за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа.

Вона схожа на ту, яку москва підписала з Північною Кореєю минулого року, оскільки Володимир путін намагається показати, що світ змінюється, і що, на його думку, глобальний порядок під керівництвом США руйнується.

Головним організуючим принципом зовнішньої політики рф зараз є ведення війни в Україні, сказав директор Євразійського центру Карнегі в росії Олександр Габуєв. 

"Кожна країна оцінюється через призму того, що вона може привнести в бойові дії. Як ця країна може допомогти росії витримати економічний тиск? І як ці відносини можуть бути використані в Кремлі, щоб покарати Захід? Іран ідеально підходить під цю категорію", - додав він.

США і Велика Британія вже звинуватили Іран у постачанні кремлю балістичних ракет і безпілотників для використання проти України, хоча і рф, і Іран заперечують це твердження.

Проте новий договір про співпрацю передбачає зміцнення відносин у сфері оборони. В результаті росія закуповуватиме в Ірані безпілотники, запчастини до безпілотників, ракет і різні види зброї, необхідні їй для бойових дій в Україні. Натомість Іран отримуватиме російські технічні знання, додав Габуєв. 

Угода нагадує Заходу про те, що світ змінюється і що, на думку кремля, глобальний порядок, заснований на правилах, очолюваний США, руйнується, наголошується в статті.

"путін часто говорить про своє бажання створити багатополярний світ, вільний від західного імперіалізму і гегемонії Америки. Він хоче показати, що його спроби працюють, незважаючи на зусилля Заходу ізолювати росію. Спочатку Північна Корея, тепер Іран - солідарність через санкції", - резюмує Sky News.

Пару днів тому ми писали, що Іран і росія підпишуть новий договір про стратегічне партнерство.

 

РосіяІран

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