росія збирається виграти від конфлікту Ізраїлю та Хамас – Bloomberg

У кремлі є чітке розуміння того, що війна між Ізраїлем і Хамас піде на користь росії.

У росії впевнені, що виграють від конфлікту між Ізраїлем і Хамас, оскільки запити Ізраїлю на військову допомогу США можуть відвернути увагу від України, поки зростання цін на нафту підтримує економіку москви.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела у рф.

У кремлі вважають, що цілі кремлівського диктатора путіна "будуть досягнуті швидше", якщо увага США до ізраїльського конфлікту призведе до уповільнення поставок зброї до Києва.

Очікується, що конфлікт в Ізраїлі буде обговорюватися на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 11 і 12 жовтня. Союзники Києва також обговорять постачання зброї на щомісячній зустрічі Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-16").

Як наголошується у публікації, навіть якщо США не припинять поставки в Україну, ізраїльський конфлікт може їх уповільнити.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що, США будуть продовжувати надавати значну підтримку Україні, але при цьому Штати стежать за тим, щоб у них залишалася можливість реагувати і на інші кризи.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.