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ПОЛІТИКА

росія здійснила найбільше буріння нафти за десятиліття, навіть незважаючи на санкції — Bloomberg

14 лютого 2023, 17:20
росія здійснила найбільше буріння нафти за десятиліття, навіть незважаючи на санкції — Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Загальна кількість запущених свердловин зросла майже на 7% і перевищила 7,8 тисяч

Минулого року російські компанії провели найбільше буріння на своїх нафтових родовищах за більш ніж десятиліття, і не було жодних ознак того, що міжнародні санкції або відхід деяких великих західних фірм безпосередньо зашкодили так званим видобувним операціям.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це допомагає пояснити, як видобуток нафти в країні відновився у другій половині 2022 року, навіть попри подальші обмеження на її експорт.

Відповідні підрахунки зробило видання, зазначивши що російські нафтові вишки пробурили свердловин на загальну глибину понад 28 тисяч кілометрів, що є найвищим показником за останні десять років. При цьому загальна кількість запущених свердловин зросла майже на 7% і перевищила 7,8 тисяч.

"Торік російські компанії виконали найбільше бурових робіт на своїх нафтових родовищах за більш ніж десятиліття, і мало ознак того, що міжнародні санкції або вихід деяких великих західних компаній прямо зашкодили так званим операціям з видобутку", - зазначає видання.

Досягнувши в квітні мінімуму після вторгнення в 10,05 млн барелів на день, видобуток нафти в росії відновилася приблизно до 10,9 млн барелів на день в кінці 2022 року і залишалася близькою до цього рівня в січні.

Раніше ми писали, що ціни на нафту впали у вівторок після того, як уряд США заявив, що виділить більше нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, як того вимагають законодавці, всупереч очікуванням деяких трейдерів.

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