Армія рф зменшують авіаційну активність і використання крилатих бомб в Україні після того, як українські війська в п’ятницю збили три російські Су-34 на півдні в період.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 24 грудня, що російські сили обмежують використання пілотованої авіації поблизу окупованого Криму, особливо в північно-західному регіоні Чорного моря", - йдеться в дописі.

Аналітики ISW пишуть, що російські війська, можливо, нещодавно активізували використання крилатих бомб проти українських сил на західному (правому) березі Дніпра частково через те, що українські війська, за повідомленнями, подавили російську далекобійну артилерію в цьому районі. Аналітики інституту зауважують, що подальше зменшення кількості російських авіаударів у Херсонській області може надати українським силам можливість більш вільно діяти в ближніх тилових районах на західному березі Херсонської області і зайняти безпечнішу позицію на східному (лівому) березі, звідки можна буде проводити майбутні операції, якщо українське командування вирішить так зробити.

російські війська використовують удари крилатими бомбами, щоб російські літаки могли залишатися на відстані від 50 до 70 кілометрів від лінії бойових дій, а зменшення використання російськими військами крилатих бомб свідчить про те, що російські війська занепокоєні можливостями української протиповітряної оборони після нещодавніх втрат, вважають в iSW.

Крім того, що станом на 24 грудня українські сили утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, але ні російські, ні українські сили не здійснили підтверджених просувань у цьому районі. Російський воєнкор стверджує, що російські війська не змогли витіснити українські сили з плацдарму в Кринках протягом минулого тижня через ефективні українські безпілотники та комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, що в ніч на сьогодні ЗСУ збили дві російські сушки.