В ніч на понеділок ЗСУ збили дві російські "сушки"

Винищувач Су-34 було збито на Маріупольському напрямку, на Одещині – "працювали" по Су-30.

Про це командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук написав в Telegram-каналі.

"На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні.

Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся. "Вечного полета, братья!"

З Різдвом Христовим!"., - йдеться в дописі.