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ПОЛІТИКА

Після знищення трьох Су-34 росія скоротила застосування керованих авіабомб на півдні

23 грудня 2023, 16:09
Після знищення трьох Су-34 росія скоротила застосування керованих авіабомб на півдні
Су-34. Фото: VG
За минулу добу росіяни завдали одного авіаудару і скинули чотири керовані авіабомби по Кринках на лівобережжі Херсонської області.

російські окупанти суттєво зменшили застосування керованих авіабомб (КАБ) на півдні після того, як українська ППО збила три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

За минулу добу росіяни завдали одного авіаудару і скинули чотири керовані авіабомби по Кринках на лівобережжі Херсонської області.

Попередньої доби окупанти три рази завдавали авіаударів і застосували 15 КАБів по правому і лівому берегах Херсонщини.

Це повʼязано зі знищенням трьох російських літаків Су-34. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі YouTube-каналу "Армія TV" зауважив, що збили їх блискавично і витончено. Окупанти "знахабніли" й намагалися підлетіли ближче, щоб вдарити КАБами на більшу глибину оборони військ України.

Юрій Ігнат сказав, що збиття Су-34 вплине на те, що окупанти не будуть такими активними на південному напрямку певний час, щоб зменшити ризики для себе. Це стало, зокрема, психологічним ударом для російських пілотів.

Тому авіабомби наразі можуть недолітати або летіти не так далеко, як того хотіли б окупанти.

"Однак атаки будуть поновлювати. Літаків у них достатньо. Скидати авіабомби можуть і літаки Су-35, і Су-34, і, скоріше за все, це можуть робити Су-24", — додав речник.

Три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34, найімовірніше, збили із системи ППО Patriot. Такий натяк Юрій Ігнат зробив у себе у Facebook, опублікувавши фото ЗРК і додавши емодзі, які позначають знищені літаки.

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