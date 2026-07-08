Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення російського літака

Йдеться про двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Повітряні сили Збройних сил України 8 липня повідомили про знищення ще одного російського військового літака. Водночас у командуванні не уточнили тип повітряного судна та напрямок, на якому його було уражено.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що йдеться про двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Мінус ворожий борт Су-34", – написав він.

Нагадаємо, 1 та 3 липня дрони Служби безпеки України двічі атакували російський військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Під час повторного удару, за даними СБУ, було уражено сім літаків тактичної авіації рф, зокрема винищувачі Су-30СМ, Су-30 та бомбардувальники Су-24.

У Defense Express зазначили, що ці атаки продемонстрували можливість ефективно знищувати російську авіацію навіть у новозбудованих бетонних укриттях.