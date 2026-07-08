Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення російського літака

08 липня 2026, 14:10
Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення російського літака
Су-34. Фото: VG
Йдеться про двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

Повітряні сили Збройних сил України 8 липня повідомили про знищення ще одного російського військового літака. Водночас у командуванні не уточнили тип повітряного судна та напрямок, на якому його було уражено.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що йдеться про двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Мінус ворожий борт Су-34", – написав він.

Нагадаємо, 1 та 3 липня дрони Служби безпеки України двічі атакували російський військовий аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Під час повторного удару, за даними СБУ, було уражено сім літаків тактичної авіації рф, зокрема винищувачі Су-30СМ, Су-30 та бомбардувальники Су-24.

У Defense Express зазначили, що ці атаки продемонстрували можливість ефективно знищувати російську авіацію навіть у новозбудованих бетонних укриттях.

ЗСУсу-34удари по рф

Останні матеріали

(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється