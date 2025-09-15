російська армія отримала нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34

Літак також може використовуватись для повітряної розвідки

Об'єднана авіабудівна корпорація "Ростех" виготовила та направила до військ нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Про це йдеться у повідомленні корпорації.

За даними виробників, цей літак здатний виконувати бойові завдання у будь-який час дня та ночі навіть у складних метеоумовах із застосуванням різного озброєння. Машина призначена для ураження наземних (надводних) та повітряних цілей, об'єктів інфраструктури, прикритих засобами ППО та розташованих на значних відстанях від аеродрому базування. Літак також може використовуватись для виконання завдань повітряної розвідки.

"Су-34 зарекомендував себе як надійна та ефективна машина. Характеристики літака багаторазово підтверджені у реальних бойових умовах. Льотчики високо оцінюють його маневреність, живучість та інші якості. Наші авіабудівні заводи суттєво наростили виробництво цих машин і здійснюють ритмічні серійні постачання до військ", – сказали у "Ростеху".