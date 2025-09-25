Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Повітряні Сили збили російський Су-34 під час атаки на Запоріжжя

25 вересня 2025, 10:02
Повітряні Сили збили російський Су-34 під час атаки на Запоріжжя
Су-34. Фото: VG
Інцидент стався вранці 25 вересня на Запорізькому напрямку.

Сили оборони України збили російський літак Су-34, який здійснював атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб. 

Про це 25 вересня повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ в Telegram-каналі

Близько 04:00 на Запорізькому напрямку було знищено ворожий літак, який здійснював терористичні удари по місту. 

Раніше, 24 вересня, росія двома авіабомбами завдала удару по Запоріжжю, спричинивши пожежу та пошкодження теплиць і приватних будинків, а 23 вересня зафіксовано шість ударів фугасними авіабомбами, що призвели до пожежі на приватних і промислових об’єктах та загибелі однієї людини. 

22 вересня російські війська атакували місто десятьма авіабомбами, пошкодивши цивільну та промислову інфраструктуру, внаслідок чого загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Інцидент стався вранці 25 вересня на Запорізькому напрямку.

Крім того, ГУР у Криму знищило 2 літаки Ан-26 і вразило російські РЛС.

 

