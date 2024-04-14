росія змінила тактику і спробувала "взрівати" енергомережу України після передислокації ППО – CNN

Після зими Збройні сили України передислокували частину ППО від інфраструктури передової, чого і чекала росія, щоб нанести масовий удар.

Про це пише телерадіокомпанія CNN.

Аналітики не вважають це помилкою, це просто розстановка пріоритетів і після зими ЗСУ вважали, що зможуть застосувати ППО в інших місцях.

Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що майже всі річні зусилля з відновлення і ремонту енергосистем після 2022 року були знищені через кілька днів

Протягом останніх двох зим Україна витримувала шквал російських авіаударів, які намагалися вивести з ладу її енергетичну інфраструктуру, занурити її громадян у темряву та використати низькі температури як зброю у війні.

Київ витримав атаку завдяки західним системам протиповітряної оборони та заходам енергозбереження, вжитим її громадянами, коли сім'ї готували їжу на похідних пічках, а лікарі проводили операції при світлі ліхтариків.

В той час як Україна витримала шторм цієї зими, росія відновила свій наступ в останні тижні, завдавши удару по українській енергосистемі з такою інтенсивністю і в такий спосіб, якого не бачили за більш ніж два роки війни.

"Їх тактика змінилася - на жаль, не на краще для нас", - сказала Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики України.

В перші два роки війни російські атаки були більш розрізненими, залпами ракет, спрямованими на великі ділянки української енергетичної системи. Зараз удари стають більш точними і концентрованими, коли десятки ракет і безпілотників обрушуються на одну ціль.

"За такий короткий проміжок часу - за кілька тижнів цих масованих російських атак - майже всі наші річні зусилля з відбудови та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак", - сказала Гринчук.

Переломний момент настав наприкінці березня, розповів директор київського Центру досліджень енергетичної галузі Олександр Харченко.

Тоді росія здійснила одну з найбільших ракетних та безпілотних атак на енергетичну інфраструктуру України, яка була спрямована щонайменше на 10 регіонів країни і на короткий час залишила понад 1 мільйон домогосподарств без електроенергії.

"22 березня росія почала реалізовувати свою нову стратегію атак, - сказав Харченко.

Він додав, що нова стратегія полягає в масованих ракетних атаках на конкретні цілі, коли велика кількість ракет і безпілотників одночасно зосереджуються на дуже обмеженій кількості цілей.

З того часу рф завдала ударів по українських електростанціях по всій країні, а в четвер повністю зруйнувала Трипільську ТЕС - найбільшу електростанцію в Київській області. ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, також заявила в четвер, що рф завдала "серйозної шкоди" двом її електростанціям, і що приблизно 80% енергогенеруючих потужностей, якими вона керує, були зруйновані в результаті російських ударів.

"Замість того, щоб продовжувати зосереджувати свої атаки на українських системах передачі, з кінця березня кремль почав здійснювати масовані атаки на нашу інфраструктуру з виробництва електроенергії, - заявив Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК.

"На жаль, ворог удосконалив свою тактику і використовує високоточну зброю. Результат - величезне зростання його руйнівної ефективності в порівнянні з 2023 роком", - сказав Тимченко.

Нагадаємо, що минулого тижня росіяни поцілили у Трипільську ТЕС. Масштаби руйнувань жахливі.