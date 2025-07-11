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росія змінила тактику повітряних атак по Україні – CNN

11 липня 2025, 10:32
росія змінила тактику повітряних атак по Україні – CNN
Фото: УНН
Тепер росія запускає стоні дронів на різних висотах.

Масштабна нічна атака безпілотників рф на Київ ознаменувала собою серйозну зміну в тактиці повітряних ударів рф, адже спроби досягти припинення вогню практично зайшли в глухий кут.

Про це пише телеканал CNN

Армія рф запустила стоні дронів на різних висотах, які атакували з усіх напрямків. 

Частина БпЛА облетіли столицю, а потім різко змінювали напрямок та різко поверталися в місто. 

"Хоча Київ і раніше зазнавав атак із різних напрямків, російські безпілотники намагалися обійти систему ППО міста, під час атаки в четвер безпілотники були запущені в бік міста одночасно, фактично оточивши Київ перед атакою. Це ще більше ускладнило завдання з охорони неба над столицею для перевантаженої української ППО", - пише видання.

Українські ВПС збили чи вивели з ладу 382 з 415 авіаційних засобів ураження, випущених рф по країні за ніч, включно з усіма балістичними і крилатими ракетами.

"Це приголомшливий успіх, враховуючи масштаб атаки, особливо з огляду на обмежений доступ України до систем ППО", - додають журналісти. 

Подібні такі масовані авіаудари стали нормою для українців та в міру того, як рф посилила свої повітряні атаки, спроби досягти припинення вогню практично зайшли в глухий кут.

"Безперервні напади рф останніми днями надали нової актуальності питанням щодо прихильності Вашингтона до захисту України, оскільки адміністрація Трампа пообіцяла відправити до Києва додаткове оборонне озброєння, що явно свідчить про зміну політики", - підсумовує видання. 

Нагадаємо, що вчора армія рф атакувала Київ, внаслідок чого загинули двоє людей, а більше 20 отримали поранення.

 

війна

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