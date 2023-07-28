Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

росія зможе продовжувати воювати в Україні ще довго – розвідка Естонії

28 липня 2023, 19:44
росія зможе продовжувати воювати в Україні ще довго – розвідка Естонії
Колаж "Сегодня"
За оцінками розвідувального відомства, росія від початку війни втратила від 130 000 до 140 000 військовослужбовців загиблими і тяжкопораненими.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг переконаний, якщо росії вдасться поповнити втрати за рахунок нового набору до армії, то вона зможе продовжувати воювати в Україні ще довго.

Про це повідомляє ERR.

Гросберг зазначив, що хоча у росії не так добре йдуть справи з резервами, як в українців, вона зможе залучити додатково близько 190 000 осіб у рамках оголошеного 1 квітня набору в збройні сили.

У виданні розповідають, що хоч російське керівництво і ставило перед собою мету залучити до армії 400 000 осіб, але навіть половини цієї кількості буде достатньо для понесених до теперішнього часу втрат.

Полковник нагадав, що, за оцінками Естонії, росія від початку війни втратила від 130 000 до 140 000 військовослужбовців загиблими і тяжкопораненими.  

"Якщо тепер до кінця року вдасться набрати ще близько 190 000 осіб, то це дасть змогу поповнити втрати, що означає затягування війни, але водночас це дасть змогу російському політичному керівництву не оголошувати мобілізацію, як це було зроблено у вересні минулого року. За таких темпів набору можна зберігати статус-кво, як це було протягом усього цього року", – додав він.

Нагадаємо, 25 липня Держдума росії збільшила межі призовного віку. Якщо на термінову службу призивали з 18 до 27 років, нині верхня планка піднята до 30 років.
війнаЕстоніярозвідкарф тероризм

Останні матеріали

Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється