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ПОЛІТИКА

росія знімає зі зберігання радянські танки Т-54/55 — CIT

22 березня 2023, 15:32
росія знімає зі зберігання радянські танки Т-54/55 — CIT
Джерело: telegram.org/k/#@CITeam
У CIT припустили, що це може свідчити про серйозні проблеми із забезпеченням ЗС рф бронетехнікою.

У росії почали знімати з консервації радянські танки Т-54/55, випущені у 40-50-х роках.

Про це повідомляє розслідувальний проект Conflict Intelligence Team (CIT).

У розпорядженні проекту виявився знімок ешелону, який перевозив військову техніку з Далекого Сходу.

Зазначається, що потяг із танками Т-54/55 нещодавно вирушив із міста Арсеньєв Приморського краю, де розташована 1295-а Центральна база резерву та зберігання танків.

За даними експертів, перші модифікації Т-54 були прийняті на озброєння Радянською армією у другій половині 1940-х років, а Т-55 - у 1958 році.

У CIT припустили, що разом зі зняттям із зберігання БТР-50 і встановленням на МТ-ЛБ корабельних зеніток це може свідчити про серйозні проблеми із забезпеченням ЗС рф бронетехнікою.

Раніше повідомлялось, що путін поширює дезінформації про танкові снаряди з ураном для України.

війнатанки рф

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