спікер держдуми володін погрожує знищенням країн Заходу

росія лякає страшною війною світового масштабу, якщо країни НАТО дадуть Україні більш потужну зброю, пише російське пропагандистське видання рбк з посиланням на телеграм-канал спікера держдуми в'ячеслава володіна.

"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для нанесення ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони погрожують, - це призведе до заходів у відповідь із використанням більш потужної зброї", - написав володін.

На його думку, рішення Вашингтона і Брюсселя "ведуть світ до страшної війни" і "зовсім інших бойових дій".

"З огляду на технологічну перевагу російської зброї зарубіжним політикам, які ухвалюють такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни", - пише він.

Нагадаємо, що редакція Washington Post наголошує, що президент росії владімір путін має намір знищити Україну і явно не зацікавлений у мирних переговорах.