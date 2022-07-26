CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдещина знову потрапила під атаку російських загарбників: по регіону був удар зі стратегічних літаків ворога.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія знову атакувала Одещину зі стратегічних літаків
Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом
Фото: з вільного доступу
Про це у своєму телеграмі повідомив ОВА Сергій Братчук.
"Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 22 липня в Стамбулі відбулося підписання чотиристоронньої угоди між Україною, Туреччиною, ООН і росією. Документ передбачає вивезення зерна та іншого продовольства з портів України.
Після підписання цієї ініціативи розпочалася підготовка портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" до відновлення роботи. Захід суден у них і вихід здійснюватиметься шляхом формування каравану, що супроводжує судно лідирування.
Наступного дня, 23 липня загарбники атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.
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26 07 2022 09:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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