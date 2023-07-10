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росія знову намагається погрожувати світу, якщо Україну візьмуть до НАТО

10 липня 2023, 15:53
росія знову намагається погрожувати світу, якщо Україну візьмуть до НАТО
Фото: РБК
росія ще більше злякалася, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу.

У кремлі знову взялися за погрози та обіцяють "тверду реакцію", якщо НАТО візьме Україну в Альянс.

Про це заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков, передають кремлівські пропагандисти. 

Так, у путіна заявили, що "вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи".

"Київський режим намагається тиснути на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність. Україна як член НАТО стане загрозою для росії, що вимагатиме зрозумілої та твердої реакції", – сказав Пєсков.

Нагадаємо,11-12 липня у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО-2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський заявив, що очікує від зустрічі запрошення до Альянсу та гарантії безпеки. Тим часом МЗС України поінформувало, що країни-члени НАТО погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс. Цьому передувала тривала дискусія, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

 
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