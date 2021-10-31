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Росія знову стягує війська до кордону з Україною – Washington Post

Деякі офіційні особи у США, а також країнах Європи фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Співрозмовники видання повідомили, що спостерігають "незвичайні переміщення" техніки та військових у західному регіоні РФ
Російські військові вчергове починають накопичувати сили та засоби біля кордонів України.
Росія знову стягує війська до кордону з Україною – Washington Post Фото: з вільного доступу
Про це пише The Washington Post.
 
Як зазначається, щодо цього висловлюють занепокоєння посадовці в США та країнах Європи.
 
Деякі офіційні особи у США, а також країнах Європи фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Співрозмовники видання повідомили, що спостерігають "незвичайні переміщення" техніки та військових у західному регіоні РФ.
 
Посадовці, які говорили на умовах анонімності, оскільки вони не уповноважені обговорювати це питання публічно, заявили, що переміщення військ знову викликає занепокоєння, та нагадали, що у квітні цього року, скупчення військ РФ біля кордону з Україною спричинило міжнародний резонанс.
 
Як пише видання, впродовж останніх днів у соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких зображено російські залізничні ешелони та автоколони, що перевозять техніку, зокрема танки та ракети на південь та захід Російської Федерації.
 
"Суть у тому: це не тренування. Схоже, це не тренування. Щось відбувається. Що це може бути?" - зазначив виданню Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA.
 
Згідно з даними Кофмана, підрозділи 41-ї загальновійськової армії РФ, що базуються у Новосибірську, приєдналися до угруповання, яке перебуває біля кордонів України, замість того, щоб повернутися до місця своєї постійної дислокації. Аналогічна ситуація спостерігається з 1-ю гвардійською танковою армією, що базується під Москвою, її військових та засоби зараз перекидають ближче до України.
 
Як повідомлялося, у квітні РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Пізніше Москва оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас зберігає військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України та Криму.
 
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31 10 2021 15:16
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