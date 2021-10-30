Бойовики заблокували п’ять КПВВ на Донбасі, у решті двох обмежили рух громадян - прикордонники

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію зіткнення. Контрольні пункти працюють щоденно з 8:00 до 16:00

Бойовики повністю заблокували п'ять з семи дорожніх коридорів, а у двох інших істотно обмежили рух громадян. З боку України, за інформацією прикордонників, жодних обмежень немає.

Про це заявили в Державній прикордонній службі України, повідомляє "Громадське".

Так, за рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію зіткнення. Контрольні пункти працюють щоденно з 8:00 до 16:00.

Натомість обмеження відбуваються з боку бойовиків. Зокрема, навпроти КПВВ «Новотроїцьке" бойовики пропускають тільки окремих громадян двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

У ці дні, за даними українських прикордонників, лінію зіткнення перетнули 438 людей та 82 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. Натомість 263 громадяни та 60 автівок проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Громадяни проходять контрольно-пропускні пункти на Донбасі Фото: ДПСУ Громадяни проходять контрольно-пропускні пункти на Донбасі Фото: ДПСУ З семи відкритих КПВВ щоденно бойовики пропускають людей лише в "Станиці Луганській". Прикордонники наголошують, що й навпроти цього контрольного пункту є суттєві обмеження з боку бойовиків. Так, від минулого тижня (з 18 жовтня), інтенсивність пасажиропотоку там зменшилася ще на 19%. Всього за тиждень (з 24 жовтня) через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 1 858 людей, а на контрольовану територію - 547. Які умови проходження КПВВ? Громадяни, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, мають встановити та активувати мобільний додаток "Вдома". Якщо не мають такої можливості, мають піти на самоізоляцію. А іноземцям під час перетину лінії зіткнення, окрім цього, слід мати поліс страхування. Самоізоляція можна припиняти у випадку одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проводять після перетину КПВВ. Також обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в у дорожніх коридорах у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Нагадаємо, що за добу бойовики 19 разів порушували режим тиші.