Загострення ситуації на Донбасі: за добу бойовики 19 разів порушували режим тиші - штаб
Про це повідомили у пресштабі операції Об’єднаних сил, пише "Громадське".
Бойовики відкривали вогонь біля Причепилівки, Зайцевого, Старогнатівки, Майорська, Новотошківського, Новоселівки, Катеринівки, Водяного, Мар’їнки, Станиці Луганської, Лебединського та Павлополя.
Стріляли бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.
Також вони залучали безпілотники, з яких скидали постріли з гранати ВОГ-17. А ще на Луганщині зафіксували проліт безпілотника бойовиків, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілів п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Бійці перебувають у лікарні, стан їхнього здоров’я оцінюють як задовільний.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, але не використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Станом на 7:00 30 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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