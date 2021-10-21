Зеленський: Ситуація на Донбасі ускладнюється, ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій
Про це зазначив президент України Володимир Зеленський під час відвідування Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України в Черкаській області, пише Інтерфакс-Україна.
"Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли об'єднані, ми можемо подолати абсолютно все! Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме ви, прикордонники, будете тими, хто засвідчить, що мир настав, а кордони - надійно захищені", - наголосив президент, повідомила прес-служба глави держави.
Зеленський зазначив на стратегічно важливому місці Держприкордонслужби і прикордонної розвідки в питаннях захисту і безпеки, і нагадав, що виклики безпеки на українському кордоні сьогодні актуальні як ніколи, адже агресор не відступає.
"Не реформуючи наше військо, ми не зможемо протистояти підступному ворогові", - додав він.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ РФ, вимагаючи від України забезпечити консульський доступ до затриманого на Донбасі громадянина Росії, тим самим визнала участь своїх громадян у збройному конфлікті на сході України.
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