росія знову використала ракети з КНДР для ударів по Україні

Американська сторона зафіксувала нові пуски північнокорейських ракет по Україні 6 січня.

У Білому домі заявили, що росія знову запустила кілька балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї, в нещодавніх атаках проти України.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки".

За його словами, американська сторона зафіксувала нові пуски північнокорейських ракет по Україні 6 січня.

"Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що щонайменше одна з них влучила по Харкову", – сказав Кірбі.

Кірбі зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднався до спільної заяви міністрів закордонних справ 47-ми країн, яка засуджує закупівлю росією північнокорейських балістичних ракет, а також використання цього озброєння проти України.

Він наголосив, що отримання росією балістичних ракет із КНДР прямо порушує численні безпекові резолюції ООН, і в середу, 10 січня, США разом із союзниками порушать питання "про ці угоди щодо озброєння на Раді Безпеки ООН".

"Ми також продовжимо вводити санкції проти тих, хто працює, аби сприяти передачам такого озброєння, і оприлюднювати інформацію, що викриває ці угоди зі зброєю", – додав Кірбі.

Минулого тижня американська сторона повідомляла про перші запуски росією ракет, поставлених із КНДР. Їх, за даними США, російські війська застосували під час повітряної атаки по Україні 30 грудня, також близько десяти північнокорейських ракет випустили 2 січня.