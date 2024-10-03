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росія знову заявила про масовану атаку безпілотників

03 жовтня 2024, 09:09
росія знову заявила про масовану атаку безпілотників
image: afp
Міноборони рф оголосило про масовану атаку дронів у 4 регіонах.

У відомстві заявляють, що збили всі 113 дронів, але російські пабліки, які часто повідомляють про атаки і публікують відповідні фото та відео, нічого не писали.

Про це повідомило Міноборони рф в Telegram-каналі.

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в дописі. 

Також російські військові кажуть, що збили начебто 73 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 25 – Воронезькою, 14 – Курською і 1 – над Брянською областю.

Інших деталей наразі немає. 

В кінці тижня ми також писали, що в росії заявили про атаку сотні дронів: лунали вибухи і спалахнули пожежі.

 

Росіявійна в Україніудари по рф

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