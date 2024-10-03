росія знову заявила про масовану атаку безпілотників

Міноборони рф оголосило про масовану атаку дронів у 4 регіонах.

У відомстві заявляють, що збили всі 113 дронів, але російські пабліки, які часто повідомляють про атаки і публікують відповідні фото та відео, нічого не писали.

Про це повідомило Міноборони рф в Telegram-каналі.

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів", - йдеться в дописі.

Також російські військові кажуть, що збили начебто 73 БпЛА збили над Бєлгородською областю, 25 – Воронезькою, 14 – Курською і 1 – над Брянською областю.

Інших деталей наразі немає.

В кінці тижня ми також писали, що в росії заявили про атаку сотні дронів: лунали вибухи і спалахнули пожежі.