Міністерство закордонних справ рф вдруге заявило, що Чорноморську зернову ініціативу продовжено на 60 днів, а не на 120.

Міністерство закордоних справ росії заявляє, що цією суботи було погоджено продовження "зернової угоди" на 60 днів і погрожує вийти, якщо її умови не буде виконано.

Про це повідомляється на сайті мзс росії.

"У зв'язку з відсутністю зрушень у реалізації Меморандуму росія-ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту в москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня", – йдеться в заяві.

У повідомленні зазначається, що цю позицію рф офіційно довела до відома турецької та української сторін, а також представників ООН.

"Формальних заперечень не було. Таким чином домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців у наявних параметрах, без будь-яких змін щодо задіяних портів, номенклатури вантажів та узгодженого порядку інспекцій", – зазначили в російському відомстві.

В міністерстві підкреслили, що подальше продовження ініціативи залежатиме від прогресу в реалізації умов у контексті імплементації Меморандуму росія-ООН. Зокрема, перепідключення "россєльхозбанку" до SWIFT; поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування; скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів; відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса"; розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Також у заяві наголошується, що без просування щодо виконання цих вимог, росія може вийти із домовленостей.