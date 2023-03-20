росія знову заявила, що продовжила "зернову угоду" всього на 60 днів
Міністерство закордоних справ росії заявляє, що цією суботи було погоджено продовження "зернової угоди" на 60 днів і погрожує вийти, якщо її умови не буде виконано.
Про це повідомляється на сайті мзс росії.
"У зв'язку з відсутністю зрушень у реалізації Меморандуму росія-ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту в москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня", – йдеться в заяві.
У повідомленні зазначається, що цю позицію рф офіційно довела до відома турецької та української сторін, а також представників ООН.
"Формальних заперечень не було. Таким чином домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців у наявних параметрах, без будь-яких змін щодо задіяних портів, номенклатури вантажів та узгодженого порядку інспекцій", – зазначили в російському відомстві.
В міністерстві підкреслили, що подальше продовження ініціативи залежатиме від прогресу в реалізації умов у контексті імплементації Меморандуму росія-ООН. Зокрема, перепідключення "россєльхозбанку" до SWIFT; поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування; скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів; відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса"; розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.
Також у заяві наголошується, що без просування щодо виконання цих вимог, росія може вийти із домовленостей.Минулої суботи стало відомо, що "зернову угоду" продовжили ще на кілька місяців.