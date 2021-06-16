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Росія зняла Тихановську з міждержавного розшуку

МВС Росії виключило білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську з бази даних міждержавного розшуку.
Росія зняла Тихановську з міждержавного розшуку Фото: РБК
Про це російському агентству ТАСС у вівторок розповіли в пресцентрі відомства у відповідь на його запит, повідомляє "Європейська правда".
 
У жовтні 2020 року Тихановська була оголошена в міждержавний розшук на території Росії. Підставою для цього стала кримінальна справа. При цьому з 25 травня 2021 року в базі розшукуваних МВС Росії осіб інформація про Тихановську була відсутня.
 
У російському міністерстві заявили, що рішення про оголошення в міжнародний розшук особи або його припинення перебуває в компетенції правоохоронних органів держави-учасниці СНД, що є ініціатором розшуку, в цьому випадку Білорусі.
 
У відомстві додали, що з цього питання рекомендується звертатися в правоохоронні органи Білорусі.
 
Тихановська виїхала до Литви минулого року після того, як самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розпочав репресії проти протестувальників, які звинуватили його у фальсифікації виборів у 2020 році.
 
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16 06 2021 10:33
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