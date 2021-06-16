ПОЛІТИКА НОВИНИМВС Росії виключило білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську з бази даних міждержавного розшуку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія зняла Тихановську з міждержавного розшуку
Фото: РБК
Про це російському агентству ТАСС у вівторок розповіли в пресцентрі відомства у відповідь на його запит, повідомляє "Європейська правда".
У жовтні 2020 року Тихановська була оголошена в міждержавний розшук на території Росії. Підставою для цього стала кримінальна справа. При цьому з 25 травня 2021 року в базі розшукуваних МВС Росії осіб інформація про Тихановську була відсутня.
У російському міністерстві заявили, що рішення про оголошення в міжнародний розшук особи або його припинення перебуває в компетенції правоохоронних органів держави-учасниці СНД, що є ініціатором розшуку, в цьому випадку Білорусі.
У відомстві додали, що з цього питання рекомендується звертатися в правоохоронні органи Білорусі.
Тихановська виїхала до Литви минулого року після того, як самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розпочав репресії проти протестувальників, які звинуватили його у фальсифікації виборів у 2020 році.
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