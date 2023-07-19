В Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що для відновлення об'єктів портової інфраструктури знадобиться не менше року.

Цими днями російські дрони і ракети знищили 60 тисяч тонн зерна в порту Чорноморськ Одеської області.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що зерно, яке було знищене ворогом, мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

"Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об'єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що росія вночі масовано обстріляла Україну.