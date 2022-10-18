ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами глави держави, для переговорів з режимом президента рф володимира путіна “не залишилося місця”Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія зруйнувала 30% електростанцій з 10 жовтня - Зеленський
Фото: з вільних джерел
Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня після початку нової хвилі масованих обстрілів України росіяни зруйнували 30% українських електростанцій.
Про це президент України повідомив у Twitter.
Ще один вид російських терористичних атак спрямовані на українську енергетику та критичну інфраструктуру.
Зеленський наголосив, що 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.
За його словами, для переговорів з режимом президента рф володимира путіна "не залишилося місця".
Як повідомляв iPress, НЕК "Укренерго" попередила українців про можливість віялових відключень через ранкові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.
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18 10 2022 13:08 МЕДІА
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