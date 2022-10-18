росія зруйнувала 30% електростанцій з 10 жовтня - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня після початку нової хвилі масованих обстрілів України росіяни зруйнували 30% українських електростанцій.

Ще один вид російських терористичних атак спрямовані на українську енергетику та критичну інфраструктуру.

Зеленський наголосив, що 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

За його словами, для переговорів з режимом президента рф володимира путіна "не залишилося місця".

Як повідомляв iPress, НЕК "Укренерго" попередила українців про можливість віялових відключень через ранкові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.