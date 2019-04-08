Росія звинуватила США і Німеччину в організації протестних акцій
За словами Захарової, дипломатичні співробітники і державні ЗМІ порушили правила у зв'язку з висвітленням несанкціонованих акцій у Москві, повідомляє LB.ua.
У зв'язку із цим МЗС РФ надішле офіційні звернення американській і німецькій сторонам.
Вона зазначила, що американське посольство в Росії "дуже активно" було залучене в несанкціоновані акції, які пройшли 3 серпня в Москві.
"Я думаю, що керівництво США дуже здивується, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - підкреслила Захарова.
Претензії до німецької сторони пов'язані з публікацією телеканалом Deutsche Welle заклику до москвичів виходити на акцію протесту.
Нагадаємо, що російський правозахисний портал ОВД-инфо підрахував, що кількість затриманих на акції протесту у центрі Москви у суботу, 3 серпня, перевищила 1000.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн