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Росія звинуватила США і Німеччину в організації протестних акцій

У Москві понад два тижні тривають масові виступи з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах
Міністерство закордонних справ Росії звинуватило США та Німеччину у втручанні у внутрішні справи країни.
Росія звинуватила США і Німеччину в організації протестних акцій Фото: EPA/UPG

За словами Захарової, дипломатичні співробітники і державні ЗМІ порушили правила у зв'язку з висвітленням несанкціонованих акцій у Москві, повідомляє LB.ua.

У зв'язку із цим МЗС РФ надішле офіційні звернення американській і німецькій сторонам.

Вона зазначила, що американське посольство в Росії "дуже активно" було залучене в несанкціоновані акції, які пройшли 3 серпня в Москві.

"Я думаю, що керівництво США дуже здивується, як їхні дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - підкреслила Захарова.

Претензії до німецької сторони пов'язані з публікацією телеканалом Deutsche Welle заклику до москвичів виходити на акцію протесту.

Нагадаємо, що російський правозахисний портал ОВД-инфо підрахував, що кількість затриманих на акції протесту у центрі Москви у суботу, 3 серпня, перевищила 1000.

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