росіяни масовано атакували Дніпро БпЛА: є жертви (оновлено)

Десятки "шахедів" атакувало обласне місто.

В ніч на 17 квітня рятувальники повідомили, що кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів на Дніпро троє, серед загиблих – дитина, а кількість поранених зросла до 31.

Про це ДСНС поінформувало в Telegram-каналі.

"Пізно ввечері ворог атакував місто Дніпро безпілотниками. росіяни забрали життя 3 людей, серед них 1 дитина. Попередньо, поранення отримали 28 людей, з них 4 дитини", - йдеться в дописі.

Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

Через атаку безпілотників в місті було кілька пожеж, але наразі всі вони ліквідовані.

Раніше ООН писали, що внаслідок війни в Україні загинули щонайменше 12 910 цивільних.