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росіяни передали захоплені українські курорти в підпорядкування Міністерства охорони здоров’я рф

30 липня 2024, 16:57
росіяни передали захоплені українські курорти в підпорядкування Міністерства охорони здоров’я рф
Фото: Центр національного спротиву
Окупанти знищили сферу туризму на тимчасово захоплених територіях України.
Аби підтримувати хоча б видимість відпочинку на окупованих територіях України, росіяни передали захоплені курорти Бердянська і Криму в підпорядкування Міністерству охорони здоров’я рф.
 
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
 
Серед курортів федерального значення, чию діяльність куруватиме кремлівське міністерство потрапили Бердянськ і низка міст Криму.
 
"Інші тимчасово захоплені міста куруватимуть окупаційні адміністрації", — додали у спротиві.
 
Аби компенсувати втрату туристів, на тимчасово окупованих курортах "відпочиватимуть" бюджетники і студенти. Адже інші туристи не бажають проводити час на суцільних військових об’єктах просто неба. 
курортвійна в Україніросія окупанти

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