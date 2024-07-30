росіяни передали захоплені українські курорти в підпорядкування Міністерства охорони здоров’я рф
30 липня 2024, 16:57
Фото: Центр національного спротиву
Окупанти знищили сферу туризму на тимчасово захоплених територіях України.
Аби підтримувати хоча б видимість відпочинку на окупованих територіях України, росіяни передали захоплені курорти Бердянська і Криму в підпорядкування Міністерству охорони здоров’я рф.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Серед курортів федерального значення, чию діяльність куруватиме кремлівське міністерство потрапили Бердянськ і низка міст Криму.
"Інші тимчасово захоплені міста куруватимуть окупаційні адміністрації", — додали у спротиві.
Аби компенсувати втрату туристів, на тимчасово окупованих курортах "відпочиватимуть" бюджетники і студенти. Адже інші туристи не бажають проводити час на суцільних військових об’єктах просто неба.