Окупанти знищили сферу туризму на тимчасово захоплених територіях України.

Аби підтримувати хоча б видимість відпочинку на окупованих територіях України, росіяни передали захоплені курорти Бердянська і Криму в підпорядкування Міністерству охорони здоров’я рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Серед курортів федерального значення, чию діяльність куруватиме кремлівське міністерство потрапили Бердянськ і низка міст Криму.

"Інші тимчасово захоплені міста куруватимуть окупаційні адміністрації", — додали у спротиві.

Аби компенсувати втрату туристів, на тимчасово окупованих курортах "відпочиватимуть" бюджетники і студенти. Адже інші туристи не бажають проводити час на суцільних військових об’єктах просто неба.