росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тисяч військових – Сирський

Перекидання військ в Курську область допомогло покращити ситуацію на деяких ділянках фронту в Україні.

росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня, передає "Суспільне".

Як зазначив головком, російське командування перекинуло ці сили з інших фронтів, де велися наступальні дії ворога.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків", – заявив Сирський.

Генерал підкреслив, що через переміщення російських сил до Курської області спостерігається ослаблення ворожих угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Краматорській ділянці фронту.

"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", – підсумував головком.