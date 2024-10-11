Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тисяч військових – Сирський

11 жовтня 2024, 10:05
росіяни перекинули для захисту Курщини 50 тисяч військових – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Перекидання військ в Курську область допомогло покращити ситуацію на деяких ділянках фронту в Україні.
росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні.
 
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня, передає "Суспільне".
 
Як зазначив головком, російське командування перекинуло ці сили з інших фронтів, де велися наступальні дії ворога.
 
"Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків", – заявив Сирський.
 
Генерал підкреслив, що через переміщення російських сил до Курської області спостерігається ослаблення ворожих угруповань на інших напрямках, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Краматорській ділянці фронту.
 
"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", – підсумував головком.
 
Проте, як повідомляє платформа DeepState, напередодні російським військам вдагалось протиснути фланг оборони ЗСУ та зайняти їхні позиції на Курщині. 
війна в УкраїніОлександр Сирськийросія окупанти

Останні матеріали

Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Політика
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 12:00
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Політика
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 00:17
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється