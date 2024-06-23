росіяни почали свій літній наступ на фронті – ISW

Про це свідчить збільшення активності на напрямку Торецьк-Горлівка, де протягом року було спокійніше.

Військові рф нарощують темпи своїх атак у Донецькій області і разом з тим зменшують інтенсивність на півночі Харківської області, а це може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Наступ росіян на Харківщині має на меті насамперед зафіксувати та відволікти ЗСУ, щоб дати можливість окупантам активізуватися на інших ділянках фронту", - пишуть аналітики.

росіяни збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка в ніч на 18 червня і підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня. Ворог навіть здобув кілька тактичних перемог на цій ділянці.

Така активізація та інтенсифікація привертають увагу, оскільки протягом цього року росіяни не проявляли активності на цій ділянці. При цьому на півночі Харківщини темпи операцій різко знизились.

Українські джерела також підтверджують, що деякі українські підрозділи перекинули на Харківський напрямок з Донецької області, тому окупанти можуть використовувати цю передбачувану слабкість українських позицій для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка.

Крім того, противник підтримує високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки і можуть незабаром посилити атаки. Все залежить від того, чи російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу тут до того, як Сили оборони передислокують резерви назад у Донецьку область.

В інституті вважают, що літній контрнаступ, ймовірно, буде зосереджений на сході України, після наступу на півночі. Останній же мав на меті розтягнути обмежені ресурси України.