ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканська корпорація Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії - користувачі не можуть оновити комп'ютери від Windows 10 до Windows 11.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росіяни позбавлені можливості оновити комп'ютери до Windows 11 від Microsoft
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє телеканал "Дождь".
"На офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі "Встановлення та оновлення" розділ з оновленою версією операційної системи також недоступний", - йдеться у повідомленні.
На початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, програмного забезпечення та сервісів та надання нових послуг у Росії, а також виділила понад 35 млн доларів на допомогу Україні.
Нагадаємо, що корпорація Microsoft планує скорочувати свій російський бізнес, поки від нього нічого не залишиться.
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27 09 2022 17:32 МЕДІА
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