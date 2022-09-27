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Росіяни позбавлені можливості оновити комп'ютери до Windows 11 від Microsoft

Американська корпорація Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії - користувачі не можуть оновити комп'ютери від Windows 10 до Windows 11.
Росіяни позбавлені можливості оновити комп Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє телеканал "Дождь".
 
"На офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі "Встановлення та оновлення" розділ з оновленою версією операційної системи також недоступний", - йдеться у повідомленні.
 
На початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, програмного забезпечення та сервісів та надання нових послуг у Росії, а також виділила понад 35 млн доларів на допомогу Україні.
 
 
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27 09 2022 17:32
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