Росіяни позбавлені можливості оновити комп'ютери до Windows 11 від Microsoft

Американська корпорація Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії - користувачі не можуть оновити комп'ютери від Windows 10 до Windows 11.

Фото: з відкритих джерел

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