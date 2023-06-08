росіяни припинили бронювати готелі в Криму

Попит на оренду житла для літнього відпочинку в окупованому Криму серед росіян впав до 1%.

Про це пише росЗМІ.

"Частка Криму в бронюванні готелів та житла для відпочинку влітку 2023 року склала 1%. Влітку 2021 року це були 19%, тоді регіон став лідером із бронювань", - пише ЗМІ.

Попит на бронювання готелів і апартаментів на тимчасово окупованому півострові серед росіян різко впав ще минулого року, проте цього він майже припинився.