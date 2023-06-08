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росіяни припинили бронювати готелі в Криму

08 червня 2023, 13:14
росіяни припинили бронювати готелі в Криму
Фото: RFE/RL
Попит на оренду житла для літнього відпочинку в окупованому Криму серед росіян впав до 1%.

Про це пише росЗМІ.

"Частка Криму в бронюванні готелів та житла для відпочинку влітку 2023 року склала 1%. Влітку 2021 року це були 19%, тоді регіон став лідером із бронювань", - пише ЗМІ. 

Попит на бронювання готелів і апартаментів на тимчасово окупованому півострові серед росіян різко впав ще минулого року, проте цього він майже припинився. 

На початку червня Воллес дав прогноз щодо звільнення Криму в цьому році.
Кримжитлоросіяни

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