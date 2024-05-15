росіяни терміново закрили небо над Казанню

У Татарстані було збито безпілотник.

росіяни закрили небо над Казанню та Нижньокамськом через загрозу повітряної атаки.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

"Небо над Казанню та Нижньокамськом закрите через загрозу повітряної атаки. Аеропорти цих міст тимчасово не відправляють та не приймають повітряні судна. Затримано кілька рейсів на виліт та на приліт" – йдеться у повідомленні.

За даними каналу, в Татарстані, було збито безпілотник.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрому "Бельбек" під Севастополем. Зокрема, перша хвиля вибухів пролунала близько 01:55, також, імовірно, працювала російська протиповітряна оборона, через 15 хвилин після цього продовжувалися тихіші вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Друга ж хвиля атаки тривала до 2:35, вибухи чули жителі Євпаторії та Бахчисарайського району.