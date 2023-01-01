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CУСПІЛЬСТВО

росіяни вбили в Україні 452 дитини, 876 - поранили

01 січня 2023, 11:13
росіяни вбили в Україні 452 дитини, 876 - поранили
Фото:Facebook / Дмитро Муравський
російські війська вбили в Україні 452 дітей та ще 876 дітям завдали поранень
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Telegram.
 
"Станом на ранок 1 січня 2023 року більше ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.
 
Ці дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
 
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.
 
Нагадаємо, що станом на кінець грудня більше 13 000 українських дітей депортовано до росії.
дітивійна з РосієюПоранені

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