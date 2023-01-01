росіяни вбили в Україні 452 дитини, 876 - поранили

російські війська вбили в Україні 452 дітей та ще 876 дітям завдали поранень

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Telegram.

"Станом на ранок 1 січня 2023 року більше ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Ці дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.