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росіяни вдосконалили "Шахеди" штучним інтелектом – Politico

27 грудня 2024, 18:06
росіяни вдосконалили
Фото: defence-ua com
Безпілотники можуть розпізнавати потрібні цілі, навіть якщо відключені від мережі.

Віднедавна в росії почали використовувати штучний інтелект для ускладнення блокування своїх "Шахедів". 

Про це пише медіа організація Politico, посилаючись  на посла України в ЄС Всеволода Ченцова.

росіяни вбудували в дрони ШІ і тепер вони можуть розпізнавати електростанції, навіть якщо ті відключені від мережі. 

Видання пише, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі західного виробництва проти серії жорстоких ударів БпЛА і ракет, націлених на енергетичну інфраструктуру і житлові райони.

Посол розказав, що атаки стають дедалі витонченішими, і закликав зберегти доступ до технологій ППО.

"росіяни навіть використовують штучний інтелект, щоб ускладнити блокування своїх безпілотників "Шахед". Вони почали оснащувати їх можливістю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі, тому, якщо вони літають в автономному режимі, вони все одно можуть бачити об’єкт, який нагадує електростанцію", – сказав посол України в ЄС.

Проте і ЗСУ не пасе зданіх. Ми вже повідомляли, що Україна збирає величезну кількість даних з БпЛА для навчання моделей ШІ.

 

дроништучний інтелектвійна в Україні

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