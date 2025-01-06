Злочин стався біля села Времівка Волноваського району.

Війська рф скоїли новий воєнний злочин на території України - розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Подія сталась 3 січня біля села Времівка Волноваського району під час штурму українських позицій. Окупанти схопили в полон двох військовослужбовців ЗСУ.

"Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів", – розказали в ОГП.

Розстріл військовополонених це порушенням Женевських конвенцій і класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Розслідування буде проводити Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Поки йдуть слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Кілька тижнів тому ми повідомляли, що окупанти знову розстріляли групу українських полонених.