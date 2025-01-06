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росіяни вкотре розстріляли українських полонених на Донеччині

06 січня 2025, 19:29
росіяни вкотре розстріляли українських полонених на Донеччині
InformNapalm
Злочин стався біля села Времівка Волноваського району.

Війська рф скоїли новий воєнний злочин на території України - розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Подія сталась 3 січня біля села Времівка Волноваського району під час штурму українських позицій. Окупанти схопили в полон двох військовослужбовців ЗСУ.

"Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів", – розказали в ОГП. 

Розстріл військовополонених це порушенням Женевських конвенцій і класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Розслідування буде проводити Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях. 

Поки йдуть слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Кілька тижнів тому ми повідомляли, що окупанти знову розстріляли групу українських полонених.

 

Війна в Україні^ полонені^ розстріл^

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