росіяни вкотре розстріляли українських полонених на Донеччині
Війська рф скоїли новий воєнний злочин на території України - розстріляли двох полонених військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Подія сталась 3 січня біля села Времівка Волноваського району під час штурму українських позицій. Окупанти схопили в полон двох військовослужбовців ЗСУ.
"Полонених вивели з бліндажу під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів", – розказали в ОГП.
Розстріл військовополонених це порушенням Женевських конвенцій і класифікується як тяжкий міжнародний злочин.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
Розслідування буде проводити Головне управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.
Поки йдуть слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.
Кілька тижнів тому ми повідомляли, що окупанти знову розстріляли групу українських полонених.