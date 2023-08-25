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ПОЛІТИКА

росіяни викрали майже 4 млн тонн українського зерна – ЦНС

25 серпня 2023, 18:44
росіяни викрали майже 4 млн тонн українського зерна – ЦНС
Фото: english.ruvr.ru
Це не враховуючи території Криму.

російські окупанти викрали вже більше як 3 мільйони тонн зерна на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Без охоплення Криму, на тимчасово окупованих територіях окупанти вкрали 3,7 млн тонн українського зерна. 

За повідомленням ЦНС, із цієї кількості 1,4 млн тонн викрадених зернових припадає на Запорізьку область. Таку кількість зерна загарбники награбували фактично відібрали фермерів, які не мають іншого виходу, як здавати урожай за фіксованими цінами набагато нижче ринкових.Надалі награбоване перепродається знайомим гауляйтерам підприємцям та вже потім реалізується за ринковими цінами у рф.

"Кожен дотичний до крадіжки зерна буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України", - наголошують у ЦНС.

російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялось, що ЄС дозволив перевезти 40 млн тонн українського зерна.

Кримзерноокупаціярф тероризм

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