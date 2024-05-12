росіяни захопили шість сіл – DeepState
Про це повідомляє проєкт DeepState.
російські війська продовжують наступ на сході країни і захопили низку населених пунктів
"Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, оновлено мапу з ситуацією на лінії фронту.
Також вчора у підрозділі Гострі картузи повідомили, що були змушені відійти з деяких позицій.
В суботу зранку ми повідомляли, що в ISW розповіли, які селища окупували росіяни на Харківщині.