росіяни захопили шість сіл – DeepState

Армія рф вже окупувала села Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

Про це повідомляє проєкт DeepState.

російські війська продовжують наступ на сході країни і захопили низку населених пунктів

"Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, оновлено мапу з ситуацією на лінії фронту.

Також вчора у підрозділі Гострі картузи повідомили, що були змушені відійти з деяких позицій.

В суботу зранку ми повідомляли, що в ISW розповіли, які селища окупували росіяни на Харківщині.