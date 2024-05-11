Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ISW розповіли, які селища окупували росіяни на Харківщині

11 травня 2024, 09:15
В ISW розповіли, які селища окупували росіяни на Харківщині
Фото: з вільного доступу
окупанти здійснили дві обмежені дії в цьому районі.

російська армія, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова. Вона має обмежені оперативні цілі. Втім, ця операція покликана досягти стратегічного ефекту відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі російські війська здійснили дві обмежені дії в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців та одну на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська. Аналітики з посиланням на українське Міністерство оборони повідомили, що російські бронетехнічні штурмові групи зранку 10 травня спробували прорвати українську оборону поблизу Вовчанська, а бої в цьому районі тривали після того, як ЗСУ відбили російські штурми.

російські та українські джерела стверджують, що війська рф також почали штурм з великою кількістю піхоти між Стрілечою і Зеленим.

"Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська захопили Пильну та просунулися на південь від населеного пункту", пише ISW.

Тим часом російські джерела стверджують, що окупанти рф також захопили Стрілечу, Красне та Борисівку.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в цих чотирьох населених пунктах і поблизу них відбулися важкі бої.

"ISW з високою достовірністю оцінює, ґрунтуючись на достовірних українських звітах і перевазі доказів, що російські війська захопили Стрілечу, Красне та Борисівку, але ще не спостерігав геолокаційного підтвердження цієї оцінки", - йдеться у звіті.

російські мілблогери також стверджували, що російські війська захопили Зелене, Огірцеве та Хатище - обидва розташовані на захід від Вовчанська. Втім, в ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

"ІSW оцінює, що російські сили просунулися в напрямку Вовчанська, але Інститут не побачив достатньо доказів, щоб оцінити приблизний слід лінії фронту в безпосередній близькості", - йдеться у звіті.

Українські джерела повідомили, що бої тривали поблизу Красного, Мороховця (на північний схід від Липців), Олійникового (на північний схід від Липців) і Хатища.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві оборони повідомили, що зранку 10 травня армія рф намагалася прорвати оборону на Харківщині.

Харківська областьокупаціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється