В ISW розповіли, які селища окупували росіяни на Харківщині

окупанти здійснили дві обмежені дії в цьому районі.

російська армія, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на північ від Харкова. Вона має обмежені оперативні цілі. Втім, ця операція покликана досягти стратегічного ефекту відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наразі російські війська здійснили дві обмежені дії в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців та одну на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська. Аналітики з посиланням на українське Міністерство оборони повідомили, що російські бронетехнічні штурмові групи зранку 10 травня спробували прорвати українську оборону поблизу Вовчанська, а бої в цьому районі тривали після того, як ЗСУ відбили російські штурми.

російські та українські джерела стверджують, що війська рф також почали штурм з великою кількістю піхоти між Стрілечою і Зеленим.

"Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська захопили Пильну та просунулися на південь від населеного пункту", пише ISW.

Тим часом російські джерела стверджують, що окупанти рф також захопили Стрілечу, Красне та Борисівку.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в цих чотирьох населених пунктах і поблизу них відбулися важкі бої.

"ISW з високою достовірністю оцінює, ґрунтуючись на достовірних українських звітах і перевазі доказів, що російські війська захопили Стрілечу, Красне та Борисівку, але ще не спостерігав геолокаційного підтвердження цієї оцінки", - йдеться у звіті.

російські мілблогери також стверджували, що російські війська захопили Зелене, Огірцеве та Хатище - обидва розташовані на захід від Вовчанська. Втім, в ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

"ІSW оцінює, що російські сили просунулися в напрямку Вовчанська, але Інститут не побачив достатньо доказів, щоб оцінити приблизний слід лінії фронту в безпосередній близькості", - йдеться у звіті.

Українські джерела повідомили, що бої тривали поблизу Красного, Мороховця (на північний схід від Липців), Олійникового (на північний схід від Липців) і Хатища.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві оборони повідомили, що зранку 10 травня армія рф намагалася прорвати оборону на Харківщині.