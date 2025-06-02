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росіяни запропонували Києву припинити вогонь на 2-3 дні на окремих ділянках фронту

02 червня 2025, 20:24
росіяни запропонували Києву припинити вогонь на 2-3 дні на окремих ділянках фронту
Фото: Reuters
Також російська сторона підтвердила підготовку "найбільш масштабного" обміну.

Глава делегації рф Володимир Мединський заявив, що під час перемовин у Стамбулі росія запропонувала Україні тимчасове припинення вогню на 2–3 дні на окремих ділянках фронту.

Про це інформує Європейська правда. 

Мединський сказав, що кремль підготував "меморандум" про припинення вогню і завершення розвʼязаної нею ж війни, який складається з двох частин.

Друга частина "меморандуму" передбачає "варіативність" і "кілька шляхів", зазначив він.

Також росія запропонувала Україні на переговорах "припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, і українська сторона взяла час на вивчення пропозиції.

Мединський підтвердив підготовку "найбільш масштабного" обміну між Києвом і москвою, до якого увійдуть важкопоранені та тяжкохворі, а також військові до 25 років, і обмін 6000 тіл загиблих.

В обід президент України заявив, що Україна і росія домовились про новий обмін полоненими і тіл.

 

Росіяпереговори

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