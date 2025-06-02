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Україна і росія домовились про новий обмін полоненими і тіл – Зеленський

02 червня 2025, 16:59
Україна і росія домовились про новий обмін полоненими і тіл – Зеленський
Фото: Fotolia / aviavlad
Більше детальну інформацію має надати український міністр оборони.

У понеділок, 2 червня, делегації України рф  на зустрічі у Стамбулі домовились про новий обмін військовополоненими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції після зустрічі східного флангу НАТО у Вільнюсі.

"Щодо Стамбульських перемовин - я якраз чекаю повного звіту від Умерова, вони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими", - сказав він. 

Нагадаємо, під час першого раунду у Туреччині 16 травня сторони досягли домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Він відбувся у три етапи: п’ятницю, суботу та неділю.

Міністр оборони сказав, що на зустрічі домовилися про повернення тіл солдатів – 6000 на 6000, а також важкохворих військових. 

Сьогодні у Стамбулі закінчився черговий раунд переговорів між Києвом і москвою, який тривав трохи більше години.

 

полонвійна в Україніперемовини

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