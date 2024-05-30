росіяни заявляють, що вночі в Криму було уражено сім кораблів
Про це пишуть росЗМІ і Telegram-канали.
"Чотири катери, два пороми і лоцманський катер пошкоджені або знищені внаслідок нічної ракетної атаки в Криму. П'ять людей поранені", - йдеться в дописі ASTRA.
Окрім лоцманського катера "Мечта" під час сьогоднішньої атаки пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" і пором "Авангард".
"Останній через пошкодження сів на мілину. На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу. На "Авангарді" поранено 4 людей", - написано в Telegram-каналі.
Також пошкодження отримали чотири транспортно-десантні катери КС 701.
Про ураження двох з яких вже повідомили в ГУР МО України.
Кримські канали також писали, що два пороми постраждали в Керчі від нібито "збитих уламків ракет".Зранку ГУР підтвердило, що в Керчі уражено два російських катера типу "Тунець".