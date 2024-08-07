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росіяни заявляють, що ЗСУ зайняли кілька сіл Курської області

07 серпня 2024, 10:31
росіяни заявляють, що ЗСУ зайняли кілька сіл Курської області
фото: губернатора Курської області
росіяни також стверджують, що українське командування нібито продовжує перекидати резерви.
російські Z-пабліки заявили, що ЗСУ зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області.
 
Про це пише Астра з посиланням на кілька Z-ресурсів.
 
Так, зберігається важка ситуаціяу Суджанському районі. На північно-західній ділянці підрозділи ЗСУ нібито зайняли населені пункти Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.
 
Лінія контролю на трасі Рильськ - Суджа достеменно невідома. За версією росіян, на південний схід ЗСУ нібито змогли розширити зону контролю трасою 38К-004, просунувшись у напрямку до західного передмістя Суджі - Гончарівки. За непідтвердженими даними, у населеному пункті тривають бої.
 
"Напружена ситуація зберігається в хуторі Олешня - там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з незліченним супротивником. За попередньою інформацією, всього на підконтрольній ЗСУ території Курської області перебуває до 400 членів українських формувань", - пише канал.
 
росіяни також стверджують, що українське командування нібито продовжує перекидати резерви. Також пабліки заявили, що фіксується велике скупчення українських формувань у Юнаківці, звідки вони через Басівку прямують до Свердликового чи у бік Гончарівки.
 
Канал "Рибар" заявляє, що усього вздовж кордону командування ЗСУ зосередило до двох тисяч членів українських формувань. Частково цю інформацію підтверджує канал "Оперативні зведення".
 
"Друзі, те, що вони проникли в Свердликове, це правда, у мене там живуть рідня та однокласниця", - стверджує мешканка Курської області.
 
Тим часом у курских пабліках і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів, які, за даними місцевих жителів, залишилися без зв'язку.
 
За словами родички мешканців Свердликова в Суджанському районі, з якою раніше поговорила ASTRA, там досі залишаються її бабуся з дідусем. Зв'язку з ними немає, у населеному пункті відсутнє світло, вода та газ. Виїхати, за її словами, змогли не всі, а ті, хто все ж таки зміг вибратися з атакованого села, виїжджали на власних автомобілях.
 

Нагадаємо, що 6 серпня з'явилися повідомлення про бої на кордоні з росією. російські провоєнні канали звинуватили Україну в прориві кордону, проте в Генеральному штабі Збройних сил не коментували цю інформацію.

війна в УкраїніКурськросія окупанти

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