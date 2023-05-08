росіяни здають мовний іспит у Латвії, щоб уникнути депортації

Громадянам росії до 75 років, які не пройшли тест до кінця року, буде надано розумний термін для виїзду з країни.

Уряд Латвії вимагає від 20 тисяч громадян рф пройти тест на знання мови. Здебільшого це стосується людей похилого віку.

Про це повідомляє Reuters.

"Після того, як росія вторглася в Україну в лютому минулого року, Латвія відключила російські телеканали, знесла радянську пам'ятку часів Другої світової війни і тепер працює над засиллям російської мови у сфері освіти", - йдеться у матеріалі.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Латвії Димитрія Трофімова, громадянам росії до 75 років, які не пройшли тест до кінця року, буде надано розумний термін для виїзду з країни. Якщо вони не поїдуть, їм може загрожувати примусове видворення.

"Вони добровільно вирішили ухвалити громадянство не Латвії, а іншої держави. Тест необхідний, тому що російська влада виправдовувала своє вторгнення в Україну необхідністю захистити російських громадян за кордоном", - додав представник МВС Латвії.

Керівник Латвійського національного центру освіти Лієні Вороненко сказала, що для успішного складання іспиту необхідно розуміти основні латиські фрази та вміти говорити простими реченнями.

Раніше повфдомлялось, що уряд Латвії виділить 4 млн євро на навчання українських біженців латиській мові.