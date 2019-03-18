Росіянин організував переправлення нелегальних мігрантів в Україну

"Громадянин Росії пообіцяв, що за таких умов пособники отримають грошову винагороду в розмірі 650 доларів США"

У Державній прикордонній службі заявили, що громадянин РФ організував нелегальне переміщення мігрантів з Південної Азії через державний кордон України.

Зазначається, що прикордонники Луганського загону, зі складу Об’єднаних сил, на кордоні з Росією затримали групу з незаконних мігрантів, повідомляє ДПСУ.

"Після затримання групи з 8 іноземців, у ході оперативних заходів, на околиці н.п. Розсипне, охоронці кордону виявили і затримали двох чоловіків слов’янської зовнішності. Вони переховувались від прикордонного наряду у лісосмузі. З’ясувалось, що особи – громадяни України, жителі прикордоння, і були переправниками нелегальних мігрантів", - йдеться у повідомленні.



Фото:ДПСУ

Під час проведення фільтраційних заходів оперативні співробітники Держприкордонслужби встановили, що напередодні одному із затриманих українців, зателефонував росіянин, житель російського прикордоння.

За даними правоохоронців, він повідомив українцю, що йому та його товаришу, необхідно буде зустріти на кордоні вісьмох громадян В’єтнаму та Індії, яких у подальшому необхідно переправити через державний кордон України та доставити в тилові райони країни.



Фото:ДПСУ

"Разом з тим, громадянин Росії пообіцяв, що за таких умов пособники отримають грошову винагороду в розмірі 650 доларів США", - зазначили у держприкордонслужбі.



Фото:ДПСУ

Крім того, прикордонники з’ясували, що нелегальні мігранти за "подорож" через український кордон заплатили близько 3800 доларів США, більшу частину яких привласнив російський організатор злочину.

"До того ж на мобільному телефоні одного з "мандрівників" виявлено медіафайли, на яких видно документування розрахунку за незаконну подорож", - додали у прикордонній службі.

Повідомляється, що про затримання незаконних мігрантів, які незаконно перетнули кордон з Росії українські прикордонники повідомили суміжну сторону, проте незважаючи на беззаперечні докази порушення, російська сторона відмовилась приймати назад "непроханих гостей".

За фактом незаконного переправлення через кордон вісьмох іноземців охоронці кордону поінформували співробітників Нацполіції, слідчими підрозділами якої у відношенні причетних осіб розпочато досудове розслідування за ст. 332 КК України. Крім того, на порушників державного кордону складено адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204 КУпАП.

Нагадаємо, що оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі провели масштабну спецоперацію та затримали групу злочинців, які незаконно переправляли через кордон України до країн ЄС нелегальних мігрантів.