НОВИНИРосіянин переплив з південнокурильського острова Кунашир на територію Японії, самотужки здолавши близько 20 кілометрів, щоб попросити політичного притулку за кордоном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росіянин переплив з Курильських островів до Японії у пошуках політичного притулку
Громадянин Росії самостійно приплив з південнокурильського острова Кунашир в Японію, до регіону Хоккайдо, щоб попросити там політичного притулку
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Kyodo.
"Громадянин Росії самостійно приплив з південнокурильського острова Кунашир в Японію, до регіону Хоккайдо, щоб попросити там політичного притулку", – мовиться у повідомленні.
Наразі він перебуває на території Японії. Видання "Інтерфакс" написало, що чоловіку 40 років, він виходець з Удмуртії. Жив на Далекому Сході в Росії 3 роки. Йому надали можливість господарювати на неосвоєних землях, де він заробляв фізичною працею.
В адміністрації Південно-Курильського міського округу Росії повідомили, що чоловік був замкнутим, небагатослівним, жив у покинутому будинку.
"17 серпня зник. У Дубовому (село, де жив чоловік – ред.) спохватилися. Думали, що пропав. При огляді його квартири виявили плакати Японії та інше. Він культуру Японії любив", – розповіли в адміністрації.
21 серпня Генконсульство Росії в Саппоро повідомило, що з'ясовує обставини ситуації.
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22 08 2021 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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