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Учасник акцій протесту в Російської Федерації попросив в Україні політичного притулку

Іноземець переслідується владою Росії
Вчора в пункт пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області на вхід в Україну прибув 26-річний громадянин Росії, який попросив про політичний притулок.
Учасник акцій протесту в Російської Федерації попросив в Україні політичного притулку Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Під час проходження прикордонного контролю він звернувся до співробітників Держприкордонслужби з проханням надати йому політичний притулок в Україні. Протягом бесіди росіянин повідомив, що в РФ його переслідують за участь в акціях протесту проти чинної влади, передає LB.ua.

Після проведення необхідних заходів громадянина сусідньої країни доправили в органи Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, що колишній голова Партії економічної свободи і колишній депутат Державної думи Костянтин Боровий попросив політичний притулок у США.

 
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22 10 2019 14:40
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