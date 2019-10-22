CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВчора в пункт пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області на вхід в Україну прибув 26-річний громадянин Росії, який попросив про політичний притулок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учасник акцій протесту в Російської Федерації попросив в Україні політичного притулку
Іноземець переслідується владою Росії
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Під час проходження прикордонного контролю він звернувся до співробітників Держприкордонслужби з проханням надати йому політичний притулок в Україні. Протягом бесіди росіянин повідомив, що в РФ його переслідують за участь в акціях протесту проти чинної влади, передає LB.ua.
Після проведення необхідних заходів громадянина сусідньої країни доправили в органи Державної міграційної служби України.
Нагадаємо, що колишній голова Партії економічної свободи і колишній депутат Державної думи Костянтин Боровий попросив політичний притулок у США.
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