Росіянин, якого не пустили в Україну, влаштував в аеропорту дебош, - ВІДЕО
За словами прикордонників, громадянин Росії, який, здавалося, був на підпитку, не зміг вказати мети своєї подорожі в Україну, тож його і не пропустили, повідомляє "Українська правда".
"У відповідь росіянин почав агресивно поводитись та викрикувати образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України", - йдеться в повідомленні.
На вимогу заспокоїтись чоловік не реагував та продовжував агресивно поводитись, ображаючи прикордонника грубою лайкою.
Врешті-решт охоронці кордону схопили хулігана.
"За злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця на правопорушника складено протокол за ст. 185-10. Росіянину заборонено в’їзд на територію Україну на три роки. Після завершення всіх процесуальних дій росіянина буде примусово видворено до Росії", - кажуть у ДПСУ.
Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" транслювали відеоролик з Україною без Криму.
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