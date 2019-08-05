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Росіянин, якого не пустили в Україну, влаштував в аеропорту дебош, - ВІДЕО

"У відповідь росіянин почав агресивно поводитись та викрикувати образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України"
39-річний росіянин, якого не пустили в Україну на пункті пропуску в аеропорту "Київ", почав кидатися на прикордонників.
Росіянин, якого не пустили в Україну, влаштував в аеропорту дебош, - ВІДЕО Фото: hyser.com.ua

За словами прикордонників, громадянин Росії, який, здавалося, був на підпитку, не зміг вказати мети своєї подорожі в Україну, тож його і не пропустили, повідомляє "Українська правда".

"У відповідь росіянин почав агресивно поводитись та викрикувати образи щодо держави та співробітників Держприкордонслужби України", - йдеться в повідомленні.

На вимогу заспокоїтись чоловік не реагував та продовжував агресивно поводитись, ображаючи прикордонника грубою лайкою.

Врешті-решт охоронці кордону схопили хулігана.

"За злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовця на правопорушника складено протокол за ст. 185-10. Росіянину заборонено в’їзд на територію Україну на три роки. Після завершення всіх процесуальних дій росіянина буде примусово видворено до Росії", - кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" транслювали відеоролик з Україною без Криму.

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08 05 2019 21:56
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